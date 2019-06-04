كتلة بمجلس كربلاء: المحافظ الجديد سيكون من داخل المجلس

وقال رئيس الكتلة وعضو مجلس المحافظة زهير ابو دكه ان "اعضاء مجلس كربلاء ومن يحمل ثقة اهالي المحافظة يؤكدون على إصرارهم وسعيهم لخدمة الاهالي الكرماء والدفاع عن حقوق المدينة عبر تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية بكافة مؤسساتها".واضاف "نؤكد على استمرارنا بمشروع تصحيح مسار العمل التنفيذي الذي حرم المحافظة من فرص كبيرة ومهمة للازدهار على كل الاصعدة"، مشيرا الى انه "كان من الواجب علينا التصحيح وفاء لمدينة سيد الشهداء ولمصلحة اهلنا".

وتابع ان "التجربة السابقة باختيار القيادة التنفيذية من خارج الاعضاء المنتخبين قد اثبتت فشلها وعقمها ولن نسمح بتكرارها باي حال من الأحوال"، لافتا الى ان "المحافظ الجديد سيكون حصرا من داخل مجلس المحافظة".



وصوت مجلس كربلاء، في 23 ايار الماضي، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.