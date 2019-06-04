واضاف "نؤكد على استمرارنا بمشروع تصحيح مسار العمل التنفيذي الذي حرم المحافظة من فرص كبيرة ومهمة للازدهار على كل الاصعدة"، مشيرا الى انه "كان من الواجب علينا التصحيح وفاء لمدينة سيد الشهداء ولمصلحة اهلنا".
وتابع ان "التجربة السابقة باختيار القيادة التنفيذية من خارج الاعضاء المنتخبين قد اثبتت فشلها وعقمها ولن نسمح بتكرارها باي حال من الأحوال"، لافتا الى ان "المحافظ الجديد سيكون حصرا من داخل مجلس المحافظة".
وصوت مجلس كربلاء، في 23 ايار الماضي، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة بمجلس كربلاء: المحافظ الجديد سيكون من داخل المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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