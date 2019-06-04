بالصور.. قطع الطريق بمنطقة شارع فلسطين بسبب عجلة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) توجهت الى منطقة شارع فلسطين ببغداد، بسبب وجود عجلة متروكة ضمن المنطقة لفحصها والتاكد من سلامتها".
واضاف انه "تم قطع الطريق الذي فيه العجلة، واتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
واضاف انه "تم قطع الطريق الذي فيه العجلة، واتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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