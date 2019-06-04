اعتقال محكوم مدى الحياة في نقطة تفتيش امنية شمالي بابل

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز القيادة في سيطرة الشهداء (الاثار سابقاً) تمكنت بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز امن الافراد، من اعتقال مطلوب وفق المادة (441 ق ع ) محكوم مدى الحياة وهارب من سجن بادوش".
واضافت ان "ذلك جاء بعد اجراء عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع الحواسيب الأمنية الموجودة داخل السيطرة"، مشيرة الى ان "المعتقل تم تسليمه من قبل القوة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
واضافت ان "ذلك جاء بعد اجراء عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع الحواسيب الأمنية الموجودة داخل السيطرة"، مشيرة الى ان "المعتقل تم تسليمه من قبل القوة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.
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