مقتل مزارعين واصابة اخر بانفجار لغم غرب حديثة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "لغما من مخلفات داعش انفجر اليوم، على ثلاثة مزارعين خلال قيامهم بجني محصول الحنطة في قرية المدهم 100كم غرب مدينة حديثة (160كم غرب الرمادي)".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار ادى الى مقتل اثنين من المزارعين واصابة اخر بجروح"، مشيرا الى أن "الجرحى نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
يذكر أن تنظيم "داعش" الارهابي فخخ الاراضي الزراعية والبساتين خلال سيطرته على معظم مدن الانبار عام 2014، حيث تنفجر تلك الالغام على المزارعين والفلاحين ورعاة الاغنام وتوقع خسائر بينهم.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار ادى الى مقتل اثنين من المزارعين واصابة اخر بجروح"، مشيرا الى أن "الجرحى نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
يذكر أن تنظيم "داعش" الارهابي فخخ الاراضي الزراعية والبساتين خلال سيطرته على معظم مدن الانبار عام 2014، حيث تنفجر تلك الالغام على المزارعين والفلاحين ورعاة الاغنام وتوقع خسائر بينهم.
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