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حقوق الانسان تطلق نداء استغاثة عاجل بشأن محاصيل نينوى الزراعية

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وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الحكومة العراقية ممثلةً برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى تدراك الأمور والسيطرة على الحرائق الهائلة التي تلتهم آلاف الدونمات في قضائي سنجار والبعاج وتسير بسرعة فائقة منذ صباح اليوم ولا يوجد سيارات إطفاء كافية لاخماد الحرائق".

واضاف "اننا سبق وأن حذرنا مرارا وتكرار من استمرار هذه الحرائق الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي للعراق وارزاق المزارعين والفلاحين وعوائلهم ومصالحهم ومصادر عيشهم وحتى مساكنهم"، مشيرا الى ان "الحكومة لم تستجب لتحذيراتنا ومطالبنا".

ودعا الجميع الى "بذل الجهود العاجلة لتحريك سيارات الإطفاء من مركز المحافظة والمحافظات الاخرى للسيطرة على النيران وحماية خيرات العراق".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.

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