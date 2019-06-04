لافروف لغسان سلامة: ندعم المسار السياسي في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، دعم روسيا الكامل لجهود البعثة الأممية في ليبيا، مشدداً على ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي‬.

وزار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، العاصمة الروسية موسكو لمناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث ناقش مع لافروف آخر تطورات الأزمة الليبية، وفق ما أعلنت البعثة الأممية.

وأطلع سلامة وزير الخارجية الروسي على مبادرات البعثة الأممية لإنهاء القتال في طرابلس.

كما التقى ‫"سلامة" نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لمناقشة آخر التطورات في ‫ليبيا ومداولات مجلس الأمن، مؤكدين ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.





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وتأتي زيارة غسان سلامة بعد نحو 5 أيام من زيارة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى موسكو التي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان هذا اللقاء أول لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحفتر، الذي سبق أن أجرى زيارات عدة إلى روسيا، التقى خلالها كبار المسؤولين الروس في وزارتي الخارجية والدفاع.

يشار إلى أن موسكو بدأت تزيد من ثقتها في الجيش الوطني الليبي في حين تظهر في العلن خطابا متوازنا حسب خبراء، بين المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق في طرابلس.

وتصدت روسيا مرات عدة لإصدار بيانات أو قرارات عن مجلس الأمن تدعو قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لوقف عمليته العسكرية في طرابلس.

كما أجرى المشير حفتر زيارات عدة إلى عواصم أوروبية وعربية منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي، تضمنت القاهرة وروما وباريس، لمناقشة ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.



