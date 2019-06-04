القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجيش الوطني الليبي يستمر في القضاء على الإرهاب، وأوهام أردوغان لإعادة الخلافة، وتضارب مواقف خبراء روسيا العسكريين في فنزويلا، الحوثي يكرس تمزيق اليمن بتقسيم العيد، وانتفاضة ضد "الجزيرة" وإعلام الفتنة في الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، ومصر تستكمل جهود المصالحة بعد العيد، وتودد ترامب "لخلفاء ماي"، وغرق قطر في بئر الدين، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوهام أردوغان وغرق قطر بالديون.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.