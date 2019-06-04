انت الان تتابع التدقيق في نيسان رينو يكشف عن نففات مشبوهة لكارلوس غصن بـ11 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كارلوس غضن الرئيس السابق لشركة نيسان

اكتشف التدقيق الداخلي الذي طالبت به شركتا رينو ونيسان داخل الفرع التابع لهما "ار ان بي في" في هولندا، أن كارلوس غصن الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو.

وأوضح مجلس إدارة رينو في بيان صدر الثلاثاء أنه أحيط علماً بعد ظهر الثلاثاء بالنتائج النهائية للتدقيق الذي قامت به شركة "مازار"، وأعرب عن الأمل بأن تستطلع رينو ونيسان "الإجراءات القانونية" التي يمكن إتخاذها في هولندا.

وكان مجلس إدارة رينو اجتمع الثلاثاء لدراسة مشروع دمج مع فيات كرايزلر.

واعتبر مجلس إدارة رينو في البيان أن "هذه الخلاصات أكدت وجود خلل داخل +ار ان بي في+ لجهة الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات، وهو الأمر الذين سبق وأن اشار اليه المدققون في تقريرهم الاولي مطلع نيسان/ابريل".

وأوضح البيان أيضا أن هذا المبلغ يتضمن "نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة" و"هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح".

وتابع انه "استنادا الى هذه المعلومات فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي رينو الاتصال بنظرائهم في نيسان داخل هيئات ادارة +ار ان بي في+ لاتخاذ الاجراءت القانونية المناسبة في هولندا".

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وكان كارلوس غصن أنشأ شركة "ار ان بي في" لتجسد التحالف من الناحية العملانية بين رينو ونيسان، وقد توزعت ملكيتها بالتساوي بين الشركتين.

وتتهم شركة نيسان منذ أشهر عدة هذه الشركة بالتغطية على نفقات استفاد منها كارلوس غصن بشكل شخصي.

وكان غصن اعتقل في طوكيو في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر ووجه اليه القضاء الياباني تهما عدة بينها اخفاء مداخيل وسؤ استغلال الثقة.

ويؤكد غصن براءته من هذه التهم واتهم مرارا شركة نيسان بالوقوف وراء هذه الهجمات عليه.

وأطلق سراح غصن بكفالة في الخامس والعشرين من نيسان/ابريل الماضي.