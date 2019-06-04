الان تتابع واشنطن تنفي صحة التقارير حول صفقة الاعتراف بشرعية الأسد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 35 دقيقة - 11:58 م, 4 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت واشنطن أن التقارير حول مقترح الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اعترافهما بشرعية الرئيس السوري، بشار الأسد، مقابل دعم روسيا لسحب قوات إيران من سوريا غير صحيحة.

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