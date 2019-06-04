الان تتابع بيان أميركي بريطاني نرويجي يدعو إلى نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:29 م, 4 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أصدرت أمريكا وبريطانيا والنرويج بيانا مشتركا يدعو إلى نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان أميركي بريطاني نرويجي يدعو إلى نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.