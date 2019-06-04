السعودية تنقذ طاقم سفينة إيرانية تعرض أفرادها لمشاكل صحية

تلقى مركز البحث والإنقاذ السعودي التابع للهيئة العامة للطيران المدني نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافي) والتي تقع شمال غرب ميناء الحديدة بمسافة 95 ميل بحري ، نتيجة تعرضها للإصابة وتدهور حالته افرادها الصحية.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استجابت لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء طبي بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان .

وبيّن أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز) ، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف ، حيث تبين إصابته البالغة وسوء حالته الصحية ، وبعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقه (1835) مساءً.

وأضاف المالكي ان السعودية قد تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة.