شكرا لقرائتكم النظام السوري: التصدي لطائرات مسيرة في أجواء حماة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إعلام النظام السوري مساء الثلاثاء أن مضاداته الجوية تصدت لطائرات مسيرة أطلقها مسلحون في محيط مهبط طائرات هليكوبتر في بلدة جب رملة بمحافظة حماة. ولم يرد حتى الآن أي تقارير عن سقوط مصابين أو مزيدا من التفاصيل حول من يقف وراء إرسال الطائرات.

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