كتب محمد الجالى
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، احتفالات عيد الفطر المبارك، وهو التقليد الذى بدأه الرئيس السيسى العام الماضى تقديراً لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عن ترابه الغالي.
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عدداً من أبناء وأسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الاحتفال، كما سيشارك الرئيس السيسي الأطفال مشاهدة العروض الفنية التي سيتم تنظيمها لهم ويصطحبهم إلي ساحة الألعاب لمشاركتهم في الأجواء الاحتفالية بمناسبة...
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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