السيسي يهنىء الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

كتب محمد بشاري بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب السيسي خلال تغريدة له على تويتر عن خالص شكره وتقديره لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية.

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