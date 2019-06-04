قيادة الجيش تعلن عن مراسم تشييع الملازم أول الشهيد حسن علي فرحات

أعلنت ​قيادة الجيش​ عن مراسم تشييع الملازم أول الشهيد ​حسن علي​ فرحات، وفقاً للآتي: تجرى مراسم تكريم الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - ​بدارو​ بتاريخ 6/6/2019 الساعة 6.00، ثم ينقل الجثمان إلى بلدة ​برعشيت​ – ​بنت جبيل​، حيث سيقام المأتم قبل صلاة الظهر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة".

وأشارت الى انه "تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه".