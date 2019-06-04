أعرب النائب السابق ميشال فرعون، عن استنكاره "الاعتداء الإرهابي الّذي استهدف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس، والذّي أصاب بالحزن كلّ لبنان".
ولفت في بيان، إلى أنّه "حيث كان اللبنانيون يستعدّون لاستقبال عيد الفطر المبارك، امتدّت يد الإرهاب المجرمة لتنغّص علينا جميعًا فرحة العيد، ويسقط شهداء من الجيش وقوى الأمن الداخلي على مذبح الوطن، هاتان المؤسستان اللتان شكّلتا دائمًا حصن حماية لبنان وضمان وحدته وسيادته واستقراره".
وإذ تقدّم فرعون بـ"أحرّ التعازي من قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي وأهل الشهداء"، طلب "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين". وأبدى أمله أن "نتجاوز الألم والمحنة، وأن يكون عيد الفطر المبارك عيد فرح ووئام، وأن يعيده بالخير والأمان والاستقرار على جميع اللبنانيين. عسى لبلدنا لبنان أن ينهض من الأزمات المحدقة به".
كانت هذه تفاصيل خبر فرعون استنكر اعتداء طرابلس: آمل أن نتجاوز المحنة وأن ينهض لبنان من أزمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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