وقفة تضامنية مع الجيش والقوى الأمنية في الميناء طرابلس

نظّمت لجنة رعاية البيئة في ​الميناء​، وقفة تضامنية مع ​القوى الأمنية​ والجيش، عند مستديرة البيئة، تمّت خلالها إضاءة شموع عند النصب التذكاري للجيش، تحت شعار "​طرابلس​ مدينة السلام والعيش المشترك".

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