زغيب: لدراسة واقع العفو الذي أطلقت به وعود قبيل الانتخابات النيابية

توجه المفتي الشيخ عباس زغيب بـ"أسمى أيات العزاء لعوائل شهداء الجيش والامن الداخلي الذين استشهدوا غدرا على ايدي الفكر التكفيري".
واستغرب المفتي زغيب "كيف قام مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتبرير هذا الارتكاب الجرمي بدل من ان يكون الدور هز لملاحقة ناششري هذا الفكر الاجرامي واجتثاثه من اصوله".
وبمناسبة عيد الفطر تمنى زغيب على الطبقة السياسية "دراسة واقع العفو الذي اطلقت به وعود قبيل الانتخابات النيابية". وشدد زغيب على "ضرورة صدور العفو ولكن دون ان يشمل القتلة ولا سيما قتلة الجيش والقوى الامنية بل يجب مضاعفة عقوبتهم لان الجيش وابناؤه هم ابناؤنا وأمل ان يكون العفو على دفعات".
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