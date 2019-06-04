أبو الحسن: أين وزير الدفاع من كلام خارج عن اللياقة بمقاربة ملف المتقاعدين العسكريين؟

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى "أنّنا سمعنا كلامًا خارجًا عن اللياقة والأصول في مقاربة ملف المتقاعدين العسكريين".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نرفض ونشجب هذا الكلام، فإعلموا بأنّ الحكومة والمجلس النيابي فيهما الكثير من الوطنيّين الشرفاء الحريصين على الوطن والمواطنين بعيدًا عن المزايدات المشبوهة"، سائلًا: "أين وزير الدفاع من هذا الكلام؟".
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