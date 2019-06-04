أبو الحسن: أين وزير الدفاع من كلام خارج عن اللياقة بمقاربة ملف المتقاعدين العسكريين؟

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، إلى "أنّنا سمعنا كلامًا خارجًا عن اللياقة والأصول في مقاربة ملف المتقاعدين العسكريين".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نرفض ونشجب هذا الكلام، فإعلموا بأنّ ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​ فيهما الكثير من الوطنيّين الشرفاء الحريصين على الوطن والمواطنين بعيدًا عن المزايدات المشبوهة"، سائلًا: "أين وزير الدفاع من هذا الكلام؟".