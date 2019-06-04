طقس غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يوم غد

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "​الطقس​ حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر تدريجيا يوم الاربعاء بكتل هوائية معتدلة (درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسميّة)".

وأشارت الدائرة الى أنه "يوم الأربعاء الطقس غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ​درجات الحرارة​، كما ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من المساء"، لافتةً الى أن "الطقس غائم جزئيا يوم الخميس مع انخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، أما يوم الجمعة فالطقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة".