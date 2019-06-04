خليل: 4 من خيرة أبنائنا استشهدوا على يد من لم يفهم الدين ولم يستحق الحياة

بارك وزير المال ​علي حسن خليل​، ب​عيد الفطر​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "عيد فطر مبارك لكلّ ال​لبنان​يين. كان يمكن أن يكون سعيدًا لولا خسارة 4 من خيرة أبنائنا في القوى المسلحة، استشهدوا على يد من لم يفهم الدين ولم يستحق الحياة. عطيّة الله شهداؤنا تليق بهم الحياة، لكنّهم يقدّمونها ليبقى لبنان، وليحفظوا للناس العيد، سعيدًا وآمنًا وهادئًا، تمامًا كعيون الشهداء".

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