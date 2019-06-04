أعمال سينودس الأساقفة الموارنة تبدأ غدا في بكركي برئاسة البطريرك الراعي

تبدأ عند التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، في الصرح البطريركي في ​بكركي​، أعمال سينودس الأساقفة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، ومشاركة مطارنة الطائفة في ​لبنان​ وبلدان الانتشار.

وتقسّم الأعمال إلى قسمين، الأول: رياضة روحيّة تستمرّ لغاية ظهر يوم السبت المقبل في 8 حزيران الحالي، وتختتم بقداس إلهي يترأسه البطريرك الراعي بمشاركة المطارنة. أمّا بالنسبة إلى القسم الثاني، فمن يوم الإثنين في العاشر من حزيران تبدأ أعمال ​السينودس​ وتستمرّ لغاية يوم السبت 15 حزيران، حيث سيصدر البيان الختامي ويتضمّن كلّ الأمور الّتي تمّ بحثها.