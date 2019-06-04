أعمال سينودس الأساقفة الموارنة تبدأ غدا في بكركي برئاسة البطريرك الراعي

تبدأ عند التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، في الصرح البطريركي في بكركي، أعمال سينودس الأساقفة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار.
وتقسّم الأعمال إلى قسمين، الأول: رياضة روحيّة تستمرّ لغاية ظهر يوم السبت المقبل في 8 حزيران الحالي، وتختتم بقداس إلهي يترأسه البطريرك الراعي بمشاركة المطارنة. أمّا بالنسبة إلى القسم الثاني، فمن يوم الإثنين في العاشر من حزيران تبدأ أعمال السينودس وتستمرّ لغاية يوم السبت 15 حزيران، حيث سيصدر البيان الختامي ويتضمّن كلّ الأمور الّتي تمّ بحثها.
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