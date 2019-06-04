مذكرة بإقفال الادارات العامة والبلديات بعد غد الخميس

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، مذكرة ادارية قضت باقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات والبلديات، يوم الخميس في 6 حزيران الجاري، الحاقا بالمذكرة رقم17/2019 تاريخ 28/5/2019، وذلك استنادا إلى بيان ​المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى​ بأن أول أيام ​عيد الفطر​ المبارك، هو يوم غد الأربعاء.

وأشار المكتب الاعلامي للحريري إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت كتابا من ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​، تمنى فيه تمديد عطلة عيد الفطر المبارك يوما واحدا، بعد اعلان المجلس بأن أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم غد الأربعاء.