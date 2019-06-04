مذكرة بإقفال الادارات العامة والبلديات بعد غد الخميس

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات والبلديات، يوم الخميس في 6 حزيران الجاري، الحاقا بالمذكرة رقم17/2019 تاريخ 28/5/2019، وذلك استنادا إلى بيان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بأن أول أيام عيد الفطر المبارك، هو يوم غد الأربعاء.
وأشار المكتب الاعلامي للحريري إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت كتابا من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، تمنى فيه تمديد عطلة عيد الفطر المبارك يوما واحدا، بعد اعلان المجلس بأن أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم غد الأربعاء.
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