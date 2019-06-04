جاريد كوشنر عرض خلال لقائه يونكر في بروكسل لأفكاره حول الشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مينا اندريفا يونكر، أنّ "اللقاء بين يونكر ومستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، في مقر المفوضية، تمّ بناء على طلب كوشنر، الّذي استعرض أفكاره حول الشرق الأوسط".
وأوضحت في تصريح أنّ "خلال المحادثات حول الشرق الأوسط، استمع يونكر ووزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني إلى أفكار كوشنر، وأكّدا مصلحة الاتحاد الأوروبي الأساسيّة بتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة".
وبيّنت أنّ "المسؤولين الأوروبيين شدّدا على أهميّة التنمية الاقتصادية للمنطقة بأكملها، واعتبراها مهمّة جدًّا، وقالا انّها يجب أن تكون مصحوبة بتحقيق تقدّم سياسي يأخذ في الاعتبار تطلّعات الفلسطينيين والإسرائيليين".
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