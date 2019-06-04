ارتفاع حصيلة فض الإعتصام في السودان إلى ما يزيد عن 35 قتيلا

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، "مقتل أكثر من 35 متظاهرًا وجرح المئات برصاص المجلس العسكري الانقلابي بمدينة الخرطوم"، جراء قيام القوات السودانية بفضّ الإعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم يوم الإثنين.
وقد فضّت القوات السودانية الاعتصام الّذي يُطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين، وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر قوات التدخل السريع شبه العسكرية المدجّجة بالسلاح في الطرق الرئيسية في العاصمة.
وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان الاثنين، "أنّه قلق حيال تقارير تُفيد بأنّ قوّات الأمن فتحت النار داخل مستشفى في الخرطوم"، داعيًا إلى "إجراء تحقيق مستقلّ في الوفيات الناجمة عن أعمال العنف هذه".
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