100 ألف شخص تقريبا تظاهروا في براغ طالبوا باستقالة رئيس الوزراء التشيكي

تظاهر حوالى مئة ألف شخص في ساحة فانسيسلاس في العاصمة التشيكية براغ، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أندريه بابيش، في أكبر تجمّع تشهده البلاد منذ عقود.

وهذه التظاهرة هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات أواخر نيسان ضدّ بابيش ووزيرة العدل ماري بينيسوفا، الّتي يُشتبه في تقييدها التحرّكات القانونيّة ضدّ رئيس الوزراء.

مع الإشارة إلى أنّ بابيش البالغ من العمر 64 عامًا، متّهم منذ العام الماضي بأنّه متورّط بعملية احتيال قيمتها مليوني يورو من ​الاتحاد الأوروبي​، في حين قضت عملية تدقيق من قبل ​المفوضية الأوروبية​ بأنّ لديه تضاربًا في المصالح كسياسي ورجل أعمال.