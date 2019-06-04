الشرطة المجرية: 11 قتيلا جراء غرق مركب سياحي في نهر الدانوب

أعلنت الشرطة ​المجر​ية "العثور على جثّتي ضحيّتين كوريين جنوبيين قضيا جراء ​غرق مركب​ إثر اصطدامه بسفينة ترفيهية في نهر الدانوب الأسبوع الماضي"، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى أحد عشر سائحًا.

وكان مركب "حورية البحر" قد اصطدم بسفينة "سيجين" الترفيهية التابعة لشركة "فايكينغ" النروجية الأربعاء الماضي، ما أدّى إلى انقلاب المركب وغرقه في نهر الدانوب.

ونجا من حادثة الاصطدام سبعة فقط من أصل 35 شخصًا كانوا على متن القارب، ولا يزال 17 شخصًا في عداد المفقودين، علمًا أنّ احتمالات العثور على ناجين أصبحت عمليًّا معدومة.