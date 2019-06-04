أعلنت الشرطة المجرية "العثور على جثّتي ضحيّتين كوريين جنوبيين قضيا جراء غرق مركب إثر اصطدامه بسفينة ترفيهية في نهر الدانوب الأسبوع الماضي"، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى أحد عشر سائحًا.
وكان مركب "حورية البحر" قد اصطدم بسفينة "سيجين" الترفيهية التابعة لشركة "فايكينغ" النروجية الأربعاء الماضي، ما أدّى إلى انقلاب المركب وغرقه في نهر الدانوب.
ونجا من حادثة الاصطدام سبعة فقط من أصل 35 شخصًا كانوا على متن القارب، ولا يزال 17 شخصًا في عداد المفقودين، علمًا أنّ احتمالات العثور على ناجين أصبحت عمليًّا معدومة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة المجرية: 11 قتيلا جراء غرق مركب سياحي في نهر الدانوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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