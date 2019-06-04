سبوتنيك: الجيش السوري يتصدى لسرب طائرات مسيرة في ريف حماة الغربي

أفادت وكالة "​سبوتنيك​ "الروسية للانباء بأن "مضادات الدفاع الجوي للجيش السوري تصدت مضادات مساء اليوم الثلاثاء لسرب طائرات مسيرة (درونات) في ​ريف حماة​ الغربي".

وأشارت الوكالة الى أن "مضادات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لطائرات من دون طيار، تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب، مانعة إياها من استهداف مهبط طيران مروحي في منطقة جب رملة غرب حماة".

وأكد مصدر عسكري للوكالة بأن "قوات الرصد والاستطلاع في ​الجيش السوري​ تمكنت من كشف عدد من الطائرات المسيرة اقتربت من أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في منطقة جب رملة غرب حماة حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية الاعتيادية وتم تفجير عدد منها في السماء".

ولفت المصدر الى أنها "المرة الرابعة التي تفشل بها المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف مواقع الجيش السوري عبر الطائرات المسيرة المعدلة والمحملة بقنابل شديدة الانفجار، حيث تمكنت قوات الجيش السوري من التعامل معها وإسقاطها على مدار الأيام الأربعة الماضية".