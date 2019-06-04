جيمس جيفري ينفي صحة التقارير حول صفقة الاعتراف بشرعية الأسد

أعلن المبعوث الأميركي الخاص المعني بشؤون ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ أن "التقارير حول مقترح ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ بشأن اعترافهما بشرعية الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مقابل دعم ​روسيا​ لسحب قوات إيران من سوريا غير صحيحة".

وأوضح جيفري في تصريحات في معهد ​الشرق الأوسط​ ب​واشنطن​، أنه "لم يتم حتى الآن تحديد المواضيع التي ستجري مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب لسكرتير ​مجلس الأمن الروسي​ نيقولاي باتروشيف، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شباط، ومستشار ​الأمن القومي الأميركي​، ​جون بولتون​، في ​القدس​ خلال حزيران الحالي".

وشدد جيفري مع ذلك على أنه "لا يعتبر الأسد "عاملا إيجابيا" في سوريا، إلا أن مصيره سيقرره ​الشعب السوري​"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، وما تريده هو أن تتغير تصرفاته:,