جيمس جيفري ينفي صحة التقارير حول صفقة الاعتراف بشرعية الأسد

أعلن المبعوث الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري أن "التقارير حول مقترح الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اعترافهما بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد مقابل دعم روسيا لسحب قوات إيران من سوريا غير صحيحة".
وأوضح جيفري في تصريحات في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أنه "لم يتم حتى الآن تحديد المواضيع التي ستجري مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب لسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شباط، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في القدس خلال حزيران الحالي".
وشدد جيفري مع ذلك على أنه "لا يعتبر الأسد "عاملا إيجابيا" في سوريا، إلا أن مصيره سيقرره الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، وما تريده هو أن تتغير تصرفاته:,
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