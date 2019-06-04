اوكرانيا تتهم روسيا بالفشل في وقف "الإرهاب"

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لاهاي: اتهمت اوكرانيا روسيا الثلاثاء بعدم التحرك لمنع ما وصفته ب"الاعمال الارهابية" التي يرتكبها الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا، بما فيها اسقاط الطائرة التابعة للخطوط الماليزية في 2014.

جاء ذلك في إفادة لنائبة وزير خارجية اوكرانيا اولينا زيركال أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي في اليوم الثاني من المرافعات في القضية التي رفعتها كييف ضد موسكو.

والاثنين قالت روسيا إن أوكرانيا لم تقدم أية أدلة ضدها ودعت المحكمة إلى رفض القضية.

وردت زيركال الثلاثاء بالقاء اللوم على روسيا في الاخفاق في وقف العنف الدموي في أوكرانيا.

وقالت "هل أوقفت تمويل الإرهاب في أوكرانيا؟ لا. هل ساعدتنا في العثور على مدبري الأعمال الإرهابية؟ لا".

واضافت "والنتيجة؟ تم اسقاط الطائرة الماليزية الرحلة ام.اتش.17. ووقعت هجمات تفجيرية وسقطت الصواريخ على مناطق سكنية. وقتل وجرح المئات، وتعرض الآلاف للمضايقات".

وقتل جميع ركاب الطائرة الماليزية وعددهم 298 راكبا.

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ورفعت اوكرانيا قضية ضد روسيا في 2017 بموجب القانون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتسعى إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها هجمات على المدنيين قالت ان الانفصاليين نفذوها في شرق أوكرانيا بما في ذلك اسقاط الطائرة الماليزية.

وتتهم كييف موسكو بتزويد الانفصاليين بنظام صواريخ "بوك" ارض جو التي استخدمت في اسقاط الطائرة وهو ما نفته روسيا مرارا.

والاثنين قالت روسيا ان المحكمة ليس لها صلاحيات النظر في هذه القضية.

وقالت زيركال الثلاثاء أن "روسيا تنفي ما يعرفه العالم كله. وتسعى إلى تبرئة نفسها من المسؤولية".

وستتواصل جلسات المحكمة حتى الجمعة.

وأدى النزاع المستمر في شرق أوكرانيا منذ خمس سنوات إلى مقتل 13 الف شخص حتى الآن، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.