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لندن: قال الشعبوي البريطاني نايجل فاراج رئيس حزب "بريكست" الثلاثاء إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة تستغرق ثلاثة أيام. وكتب فاراج الذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات الأوروبية في المملكة المتحدة على تويتر "لقاء جيد مع الرئيس ترمب، إنه يؤمن حقا ببريكسيت وهو مسرور جدا برحلته إلى لندن".



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كانت هذه تفاصيل خبر الشعبوي فاراج المؤيد لبريكست أجرى "اجتماعا جيدا" مع ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.