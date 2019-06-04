مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى يعبرون إلى المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي (أ ش أ)

قام نحو 400 مهاجر من منطقة أمريكا الوسطى بعبور الحدود والدخول إلى المكسيك بهدف الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية طلباً للجوء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن الشرطة المكسيكية، أن حوالي نصف المهاجرين استخدموا طريقاً نهرياً والنصف الآخر استخدموا جسراً يربط بين المكسيك وجواتيمالا في عمليات العبور.

وأوضحت الشبكة أن كثيراً من النساء والأطفال كانوا من بين المهاجرين.

يأتي ذلك في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية ما لم تقم المكسيك بفعل المزيد لإيقاف عبور المهاجرين من خلال أراضيها.