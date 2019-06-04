عاصفة رملية تضرب منطقة عيون موسي وأبو رديس في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرض منطقة عيون موسي ومدينة أبو رديس لعاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال.

وأكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق السريعة عقب تعرض منطقة عيون موسي ومدينة أبو رديس لعاصفة رملية شديدة.

Advertisements

وأكد أن الطريق يعمل بشكل طبيعي ولم يتخذ أي اجراءات بشأن غلقه أمام حركة المرور، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء المدن للتأكد من تطهير مخرات السيول ونشر المعدات الثقيلة على طول الطرق السريعة كلا في نطاق مدينته ورفع مخلفات الرمال من الطرق أول وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تداعيات.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء كثفت من تواجد الدوريات المرورية على الطريق الدولي والطرق الرئيسة الرابطة بين المدن وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية وانتشار الخدمات المرورية على الطرق بالإضافة إلى مراقبة سرعة السيارات بالرادارات.

كما ناشدت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي الحذر على الطرق والحد من السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالرمال مع الالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة.