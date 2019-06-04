بعضوية 5 رؤساء سابقين.. جامعة المنوفية تعلن تشكيل لجنة الحكماء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم: قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إنه جرى تشكيل لجنة تحت مسمى "لجنة الحكماء" لدراسة موضوعات الجامعة التي يصعب اتخاذ قرار فيها. وأصدر رئيس الجامعة قرارًا بتشكيل لجنة الحكماء بعضوية رؤساء الجامعة السابقين "أحمد صقر والدكتور محمد إبراهيم والدكتور عباس الحفناوي والدكتور محمد عز العرب والدكتور أحمد زغلول والدكتور صبحي غنيم والدكتور معوض الخولي". وأشار "مبارك" إلى أن اللجنة بهدف استمرار التواصل بين الأجيال، والاستفادة من خبراتهم، وتكون مهمة اللجنة دراسة الموضوعات التي يحيلها إليها رئيس الجامعة من أجل الارتقاء بالجامعة وتطويرها على كافة المستويات.

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