التحالف العربي: نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية للمستشفى العسكري بجازان

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن مركز تنسيقالبحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني تضمن استقبالهم نداء استغاثة لنقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" والتي تبحر شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلا بحريا،
وأوضح المتحدث أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف استجابت لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".
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