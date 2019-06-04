مقتل 13 مدنياً في هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

أعلن مسؤول محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء مقتل 13 مدنياً في هجوم شنته جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة شرقي الكونغو الديمقراطية.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن الهجوم يُعتقد أن جماعةمرتبطة بتنظيم "داعش" هي من قامت به. ونقلت عن نائب رئيس بلدية مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، موديستي باكواناماها، قوله إن مسلحين من
وأشار باكواناماها إلى أن هذا الهجوم وقع بعد حملة شنها الجيش الكونغولي الأسبوع الماضي والتي أدت لمقتل 26 شخصاً على الأقل من هذه الجماعة.
يذكر أن تلك المنطقة تشهد يتفشيا لفيروس الإيبولا شرقي البلاد.
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