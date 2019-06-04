لافروف: من يضعون تقارير فنزويلا أمام ترامب يثيرون علامات استفهام

تساءل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء من أين أتى مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنبأ أن روسيا أبلغت أمريكا بسحب غالبية مواطنيها من فنزويلا، وقال إن جودة عمل من يضعون التقارير على طاولة ترامب تثير علامات استفهام حولهم.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى لافروف قوله "لا أستطيع أن أتصور من أين أتت هذه المعلومات التي تقول إننا أبلغنا الأمريكيين بسحب متخصصينا من فنزويلا".



وأضاف لافروف "لقد اندهشت عندما قرأت ذلك.

لم نخطر أحدا بشيء. يبدو أنه (ترامب) قرأ مقالا في وول ستريت جورنال علقت عليه شركة (روستك) ووزارتنا.. والمقال ذكر أن آلاف من المتخصصين الروس تم سحبهم من هناك".



وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تخف أبدا أن خبراءها يقومون بتشغيل وصيانة معدات تم تزويد فنزويلا بها بموجب عقود قانونية.