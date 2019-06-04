فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها الاستيطاني بالقدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن قرار إسرائيل بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، واستمرار اعتداءاتها على المصلين والمرابطين في الأقصى يعكس العقلية الاستعمارية، ومحاولة تكريس الأمر الواقع وتدمير أي فرصة متبقية للعملية السياسية.
وطالب اشتية -في بيان اليوم- المجتمع الدولي باتخاذ خطواتللضغط على إسرائيل للتراجع فورا عن إجراءاتها الاستعمارية التي تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية، معتبرا أن بيانات الاستنكار رغم أهميتها غير كافية.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني "يجب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف إجراءاتها الاستفزازية سواء بإعلانها عن
وأردف اشتية "إن الاعتداءات على القدس، بما تحمله من قدسية دينية ووطنية، ستجر تبعات خطيرة"، داعيا دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية، محذرًا من التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.
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