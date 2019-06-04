الرئيس الصيني: علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وقال شي جين بينج في مقابلة مع وكالة "تاس" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين عشية زيارته الرسمية لروسيا، إن "البلدين أقاما ثقة سياسية متبادلة ثابتة بينهما ويقدمان دعما ملموسا لبعضهما البعض في المسائل التي تخص مصالحهما".
وأشار إلى أن التعاون الثنائي المتعدد الأوجه بين موسكو وبكين يتميز بأهمية استراتيجية ويعتبر "عاملا إيجابياقويا" في ظل الأوضاع الصعبة على الساحة الدولية، مضيفا أن هناك فرصا جديدة لتطوير العلاقات انطلاقا من الحاجات المشتركة للتطور والنهضة.
وأعاد شي جين بينغ إلى الأذهان أن التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الماضي حطم الأرقام القياسية وتجاوز الـ 100 مليار دولار.
وشدد الرئيس الصيني على أهمية صداقته العميقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه عقد
وتابع الرئيس الصيني: "على عاتقنا المهمة التاريخية للنهضة الوطنية. والأهم هو أن لدينا فهما مشتركا للأهمية الاستراتيجية للعلاقات الروسية – الصينية، وتطلعات مشتركة لتفعيل العلاقات بين البلدين على المدى الطويل وبشكل معمق".
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ من المقرر أن يحضر الدورة الـ 23 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في 6 – 8 يونيو الجاري. وتتزامن زيارة شي جين بينغ لروسيا مع الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبكين.
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