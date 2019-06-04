القيادة تعايد ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية

حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة. برقيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقّى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدّرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب.



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