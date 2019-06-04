«الحمدين».. تاريخ من البطش

أحمد مراد (القاهرة)

في الخامس من يونيو عام 2017، أي قبل عامين، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية»، مقاطعة قطر، لتجد الدوحة نفسها معزولة وحدها، ولم تجد إلا الحضن التركي والإيراني للارتماء به، متوهمةً أن هذا يمكن أن يغنيها عن محيطها الخليجي والعربي. واليوم ومع دخول المقاطعة عامها الثالث لا تزال الدوحة على تعنتها واستمرار سياساتها الداعمة للإرهاب، ولم تنجح كل الأموال التي أنفقتها في إبعاد تصنيفها أمام الرأي العام العالمي كـ «حاضنة رئيسة للإرهابيين والمتطرفين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية»، فضلاً عن دعمها للميليشيات الموالية لإيران، بل ودفع مثل هذه العناصر بعد تمويلها للعبث بأمن وتخريب أمن دول المنطقة، وذلك في إطار التآمر مع القوى الإقليمية، وفي مقدمتها تركيا وإيران، لتهديد المنطقة وتنفيذ مخططاتهما لتفتيت الدول العربية وبسط نفوذهما على المنطقة.

ولم يكن كل ذلك بعيداً عن التنكيل بالشعب القطري، الرافض لسياسات نظامه الذي يبدد ثروات شعبه، من أجل تحقيق أحلامه المستحيلة بأن تكون له السطوة والنفوذ على حساب جيرانه وإخوانه في الدول الخليجية والعربية. ومنذ أن استولى على الحكم، عبر انقلاب ناعم في عام 1995، ارتكب نظام الحمدين العشرات من جرائم الاعتقال والتعذيب والبطش والاضطهاد بحق المعارضين داخل قطر، سواء المعارضين السياسيين أو المعارضين من المواطنين العاديين، وذلك وسط «تعتيم» إعلامي متعمد من قبل قناة الجزيرة وأخواتها.

وفي التقرير التالي، ترصد «الاتحاد» أبرز 16 واقعة تعذيب واضطهاد ارتكبها

«نظام الحمدين» في حق القطريين:

إقامة جبرية

في السابع من فبراير 2017، أصدر النظام الحاكم في قطر أوامره بمنع الدكتور نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق، من السفر بعد إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر دون مبررات أو توجيه أي اتهامات له، ودون إخطاره بأسباب المنع، كما هو متبع قانونياً في مثل هذه الحالات، وتم احتجازه في سجن انفرادي لمدة 33 يوماً، إضافةً إلى شهرين في السجن العادي، وبعدها تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله.

وبعد أشهر عدة قضاها النعيمي تحت الإقامة الجبرية، سمحت السلطات القطرية له بالسفر إلى الخارج، وبمجرد خروجه من الدوحة أدلى النعيمي بتصريحات إعلامية، كشف فيها عن سبب احتجازه، والذي جاء بعد تغريدة طالب فيها بتعويض 44 مليون ريال، بسبب قطعة أرض استولى عليها حمد بن جاسم، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، دون وجه حق، فضلاً عن مواقفه السياسية المعارضة لسياسات النظام القطري. وفي إحدى تغريداته على موقع «تويتر»، قال النعيمي: رأيت في سجون أمن الدولة في قطر مناظر وقصصاً لمواطنين قطريين منسيين منذ عشرة وعشرين عاماً، وانقطعت أخبارهم عن أهلهم.

تعذيب حتى الموت

في أواخر سبتمبر 2017، نشر الإعلامي القطري المعارض، منصور المهندي، تغريدة على موقع «تويتر»، أعلن فيها اغتيال شقيقه حمد في أحد السجون القطرية بعد تعذيبه بوحشية على يد عناصر في الأجهزة الأمنية القطرية لمدة 55 يوماً، حيث تم اعتقاله في أغسطس من العام نفسه، بسبب اعتراضه على سياسات نظام تميم بن حمد المحلية والإقليمية، ودعمه وتمويله للعديد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في دول المنطقة العربية.

مأساة الغفران

قبل أربعة عشر عاماً من الآن، وبالتحديد في أكتوبر من عام 2004، كانت قبيلة الغفران القطرية على موعد مع واقعة جديدة من وقائع بطش واضطهاد نظام الحمدين للمعارضين، حيث أصدر أمير قطر وقتها حمد بن خليفة قراراً تعسفياً بإسقاط الجنسية عن ما يقارب 5 آلاف مواطن قطري ينتمون لقبيلة الغفران، إحدى فروع قبيلة آل مرة، والتي تعد من أكبر وأعرق القبائل القطرية، وكان ذلك بدافع الانتقام من هذه القبيلة، بسبب مواقفها السياسية المعارضة للانقلاب الناعم الذي قاده الأمير السابق حمد بن خليفة ضد والده.

تعذيب المهندي

عبدالله بومطر المهندي، معارض قطري، يبلغ من العمر 56 عاماً، صاحب آراء وأفكار سياسية جريئة، وهو الأمر الذي دفعه إلى إرسال إيميلات عدة إلى أمير قطر، يفضح فيها ممارسات غير قانونية لبعض الضباط القطريين، وبدلاً من أن تتخذ السلطات القطرية موقفاً ضد تجاوزات الضباط القطريين، أصدرت أوامر باعتقال المهندي، وإيداعه في أحد السجون السرية، وفيها تعرض لأبشع أنواع التعذيب، بعد أن وجهت له السلطات القطرية تهمة الخيانة العظمى.

نفي الشمري

في عام 1999، عاقبت السلطات القطرية، المعارض القطري، فرج مزهر الشمري، بإسقاط الجنسية عنه وتجريده من أملاكه، ونفيه خارج قطر، وذلك لمجرد أنه كتب مقالاً في صحيفة «الراية» القطرية بعنوان «عين عذارى»، طالب فيه بتخفيض الرسوم والضرائب على القطريين، وهو المقال الذي وجد صدى واسعاً لدى مختلف الأوساط الشعبية في قطر.

اعتقال ابن الذيب

في واقعة اضطهاد أخرى، ارتكبها نظام الحمدين ضد المعارضين القطريين، سواء من السياسيين أو المثقفين، اعتقلت الأجهزة الأمنية في قطر خلال عام 2011 الشاعر القطري محمد بن راشد بن حسن بن الذيب العجمي والمعروف باسم محمد ابن الذيب، وذلك بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى قلب نظام الحكم، من خلال قصيدة شعرية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه فيها انتقادات لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وحكم عليه في عام 2012 بالسجن المؤبد، وفي 2016 خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن 15 عاماً.

التنكيل بشاعر المليون

محمد بن فطيس المري، المعروف بـ «شاعر المليون»، شاعر ومعارض قطري وطني، لم تعجبه السياسات الطائشة والمشبوهة التي يتبعها النظام القطري، والتي دفعت الرباعي العربي (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) إلى الإعلان عن مقاطعة قطر، وعند القيام بالتعبير عن آرائه وأفكاره، سارعت الحكومة القطرية إلى سحب الجنسية منه بتهمة مساندة السعودية على حساب قطر.

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اضطهاد امرأة

في واقعة غير مسبوقة في تاريخ قطر، أقدم نظام الحمدين على اعتقال وحبس المعارضة القطرية، منى السليطي، رغم أن القانون القطري يمنع حبس المرأة تحت أي بند، وبعد فترة ليست بالقصيرة من الاعتقال والحبس، تم إجبارها على الرحيل عن بلدها، والسفر إلى الخارج.

اقتحام البيوت

يعد المعارض القطري، الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني، ابن الشيخ سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني، أول وزير خارجية لدولة قطر، أحد الأسماء التي برزت بقوة مؤخراً على الساحة القطرية والعربية بعد مواقفه الرافضة للسياسات العدائية، التي يرتكبها النظام القطري ضد جيرانه في الدول العربية والخليجية، وهو الأمر الذي جعله من أقوى المعارضين لنظام الحمدين.

ورداً على مواقف الشيخ سلطان المشرفة، أقدمت الحكومة القطرية على تجميد جميع حساباته البنكية، كما قام جهاز أمن الدولة القطري باقتحام قصره في الدوحة، واعتدى على العاملين فيه، وصادر جميع الوثائق والمقتنيات، بما في ذلك الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية، فضلاً عن منع دخوله إلى الدوحة.

إسقاط الجنسية

في أعقاب إعلان الرباعي العربي (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) قطع العلاقات مع قطر، ساند الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، شيخ قبيلة «آل مرة» مواقف الرباعي العربي، وأعرب عن رفضه لسياسات النظام القطري ضد الأشقاء العرب والخليجيين، ورداً على ذلك أعلن النظام القطري إسقاط الجنسية القطرية عن الشيخ طالب بن لاهوم، بالإضافة إلى 50 شخصاً آخر من أفراد قبيلته، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

عقوبة الهاجري

عارض الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة شمل الهواجر، السياسات القطرية التي مثلت تهديداً صريحاً للأمن القومي العربي والخليجي، وأعلن عن رأيه بكل قوة وصراحة، وكان مصيره مصير غالبية المعارضين القطريين، حيث أسقطت الحكومة القطرية عن الشيخ شافي الجنسية مع مجموعة من أبناء قبيلته.

معاناة المالكي

منذ عام 1995، يقبع الضابط القطري، فهد بن جاسم بن عبدالله المالكي، في سجون نظام الحمدين، ورغم تدهور صحته إلا أن النظام القطري يصر على عدم إخراجه من معتقله. والمالكي هو واحد من بين 18 ضابطاً قطرياً حكم عليهم بالسجن، بسبب محاولاتهم إفشال انقلاب حمد بن خليفة على والده، حيث كانوا يخططون لإعادة الأمير الأسبق خليفة آل ثاني إلى منصبه، والإطاحة بالانقلابيين.

استجواب حاج

لم يتوقف بطش واضطهاد نظام الحمدين عند اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين، بل امتد ليشمل المواطنين القطريين العاديين، مثلما حدث مع المواطن القطري حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري، والذي تعرض للاعتقال والاستجواب والتعذيب في جهاز أمن الدولة القطري، بعد عودته من الأراضي السعودية، بعد أداء فريضة الحج، حيث وجهت له تهمة غريبة جداً، وهي التصريح للإعلام السعودي والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج من قبل السلطات السعودية.

حملة اعتقالات

في إطار حملات البطش والاضطهاد التي طالت المعارضين من المواطنين القطريين العاديين، اعتقلت السلطات القطرية 12 مواطناً من أبناء قبيلة الهواجر، وذلك بعد تداول فيديو لهم، وهم يرفعون أعلام دول الخليج، ويتغنون باسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

حجب موقع معارض

على مدى أكثر من 20 عاماً، ظلت الدوحة تدعي زوراً وبهتاناً أنها تؤمن بحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، حتى ولو كان الرأي معارضاً لسياسات النظام الحاكم، وهو الادعاء الذي ثبت بالدليل القاطع أنه مجرد شعارات تجميلية، ويكفي الإشارة إلى قيام السلطات القطرية بحجب موقع «دوحة نيوز» الإخباري المستقل المعارض، والذي يغطي قضايا مهمة في قطر.

إبادة المعارضة

منذ ولادته غير الشرعية وحتى الآن، عُرف النظام القطري بأنه يضيق ذرعاً بالأصوات المعارضة، ويتمنى لو أنه يقوم بإبادة المعارضين مرة واحدة، وهو الأمر الذي بدا واضحاً من التهديدات التي أطلقها مستشار الأمير القطري د. محمد المسفر عبر التلفزيون الرسمي القطري، وفيها هدد بإبادة القبائل القطرية المعارضة لحكم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً أن قنبلة من الغازات السامة كفيلة بسحق تجمع قبلي من 200 ألف رجل.