انتخاب مندوب نيجيريا رئيساً للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بالتزكية، المندوب الدائم لنيجيريا السفير البروفيسور تيجاني محمد باندي رئيساً لدورتها الـ 74، المزمع انعقاد الجزء الرفيع لدورتها الاعتيادية في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل، بحضور العشرات من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى وزراء خارجية أغلبية الدول الأعضاء فيها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصف أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، في جلسة انتخاب رئيس الجمعية العامة التي انعقدت بكامل هيئة أعضاء الأمم المتحدة، البروفيسور باندي، بالخبير في العلوم السياسية والإدارة العامة.

وقال: "بصفتك نيجيرياً وأفريقياً، لديك رؤى لا تقدر بثمن في تحديات القارة، وبشكل أوسع في التحديات التي يواجهها عالمنا عبر الركائز الثلاث لعملنا السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن سبتمبر المقبل، سيشهد سلسلة من الاجتماعات الهامة للغاية، بما في ذلك قمة العمل المناخي وقمة أهداف التنمية المستدامة، والاجتماعات رفيعة المستوى حول التغطية الصحية الشاملة، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتمويل التنمية المستدامة.

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واغتنم الأمين العام الفرصة خلال بيانه، لتقديم الثناء للرئيسة الحالية للجمعية العامة، السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، لافتاً إلى عملها المتميز الذي بذلته كرئيسة للدورة الثالثة والسبعين، وأعرب عن امتنانه لدعمها الذي قدمته، لا سيما في ما يتصل بإصلاح الأمم المتحدة وقيادتها الشاملة لهذه الهيئة.

من جانبهم، أدلى رؤساء المجموعات الجغرافية بالإضافة إلى ممثل الولايات المتحدة (البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة)، بيانات ترحيبية وتهنئة للبروفيسور محمد باندي، لانتخابة رئيساً للدورة الـ 74 للجمعية العامة، مبدين استعداد مجموعاتهم للتعاون معه خلال رئاسته.

كما تم انتخاب نواب الرئيس الحادي والعشرين للجمعية العامة، وهم سلطنة عمان، وأندونيسيا، وبابوا غينيا الجديدة، وسنغافورة، وأوزبكستان، والرأس الأخضر، والكونغو، وأثيوبيا، وتونس، وزيمبابوي، وكرواتيا، والأرجنتين، وترينيداد وتاباجو، ومالطة، وتركيا، إلى جانب الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الروسي والصين.

وعلى صعيد آخر انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء لجانها الست الرئيسية لدورتها الرابعة والسبعين، وانتخب ممثل بوليفيا، رئيساً اللجنة الأولى المعنية بنـزع السلاح والأمن الدولي، في حين انتخب ممثل السنغال، رئيساً للجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، وممثل لوكسمبورغ، رئيساً للجنة الثالثة المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية، وممثل العراق، رئيساُ للجنة الرابعة، المعنية بالشؤون السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، وممثل سلوفاكيا، رئيساً للجنة السادسة، المعنية بالمسائل القانونية الدولية، أما اللجنة الخامسة فقد تقرر انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها للدورة الـ 74، في وقت لاحق اليوم.