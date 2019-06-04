كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: اليابان قادرة على تصحيح فهم واشنطن تجاه الظروف الراهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده بأن تثمر زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى الجمهورية الإسلامية الأسبوع المقبل، في خفض التوترات في المنطقة.

وقال عراقجي لقناة "أن أيتش كي" اليابانية: "اليابان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، قادرة على تصحيح فهم واشنطن تجاه الظروف الراهنة في المنطقة والعالم".

وتابع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني "رئيس الوزراء الياباني سيصل إلى طهرن يوم الأربعاء 12 يونيو المقبل، وسيبقى يومين في طهران يلتقي خلالهما القادة في بلادي، وسيلتقي يوم الخميس 13 يونيو، برئيس الجمهورية حسن روحاني، ويوم14 يونيو، سيلتقي بقائد الثورة أية الله علي خامنئي".

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وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد ذكرت قبل نحو أسبوع أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيبحث خلال زيارة قريبة إلى إيران مع المسؤولين في هذا البلد التوترات الأخيرة بين إيران وأمريكا.

وتعتبر اليابان مشترياً رئيسياً للنفط الإيراني على مدى عقود، لكن لم يزر أي رئيس وزراء ياباني إيران منذ عام 1978.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد التقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في 23 يناير على هامش منتدى دافوس للاقتصاد العالمي الرابع والأربعين الذي عقد في سويسرا.