كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات دون طيار في أجواء حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت مضادات الدفاع الجوي السوري مساء اليوم الثلاثاء لسرب طائرات مسيرة (درونات) في ريف حماة الغربي.

للمرة الرابعة خلال أيام قليلة، تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إحباط هجوم بسرب من الطائرات المسيرة كان يستهدف مهبطا للطائرات المروحية بيرف حماة الشمالي.

وقالت مصادر اعلامية في حماة: إن مضادات الدفاع الجوي التابعة للجيش تصدت لطائرات من دون طيار، تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب، مانعة إياها من استهداف مهبط طيران مروحي في منطقة جب رملة غرب حماة.

Advertisements

وقال مصدر عسكري، إن "قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف عدد من الطائرات المسيرة اقتربت من أحد المواقع العسكرية للجيش السوري بمنطقة جب رملة غرب حماة حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية الاعتيادية وتم تفجير عدد منها في السماء".

وأضاف المصدر أنها "المرة الرابعة التي تفشل بها المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف مواقع الجيش السوري عبر الطائرات المسيرة المعدلة والمحملة بالقنابل شديدة الانفجار، حيث تمكنت قوات الجيش السوري من التعامل معها وإسقاطها على مدار الأيام الأربعة الماضية".

وكانت وحدات الجيش السوري تصدت يومي السبت والأحد الماضيين لسربين من الطائرات المسيرة المفخخة كانت تحاول استهداف أحد المواقع العسكرية بمنطقة جب رملة بريف حماة الغربي، حيث تمكنت المضادات الأرضية في الجيش من إسقاط بعضها وتفجير عدد كبير منها في الجو.