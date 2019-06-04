كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين الدرزي أيوب قرا سفيراً لإسرائيل في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر جدياً في تعيين الوزير الأسبق الدرزي أيوب قرا، سفيراً لإسرائيل في القاهرة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن التعيين يأتي رغبة من نتنياهو في دعم قرا، أحد أبرز المقربين منه، فضلاً عن محاولة تفعيل العلاقات بصورة أكبر مع مصر.

جدير بالذكر، أن إسرائيل ومنذ عدة أشهر أعلنت تعيين الدبلوماسية الشهيرة أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في القاهرة، وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أن أورون ستتسلم مهامها رسميا هذا الصيف.

وأثار الحديث عن تعيين قرا تساؤلات عن احتمال التراجع الدبلوماسية أورون التي عملت في مناصب دبلوماسية في عواصم مختلفة، وتتحدث العربية بطلاقة.