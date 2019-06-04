كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: على "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يوجد أمام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خيار سوى زيادة إنفاقها العسكري.

وكرر الرئيس الأمريكي طلبه بأن يفي كل أعضاء الحلف بحجم الإنفاق المستهدف على الدفاع، والذي يبلغ اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا؛ بحسب وكالة "رويترز".

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع تيريزا ماي، في لندن: اتفقت مع رئيسة الوزراء على ضرورة أن يزيد حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي إنفاقهم الدفاعي… كلانا يعمل بجد من أجل هذه الغاية.

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وأضاف ترامب: نتوقع أن يفي عدد متزايد من الدول بالحد الأدنى اللازم، الذي يبلغ اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي. يجب على كل أعضاء الحلف الوفاء بالتزاماتهم من أجل معالجة التحديات الحالية.

وفي السياق نفسه، كشف ترامب عن أحد أعظم تهديدات العصر، قائلا: من بين التهديدات الرئيسية التي تواجه بلداننا تطوير الأسلحة النووية وانتشارها. وقد يكون هذا الأمر من أخطر التهديدات.

بالإضافة إلى ذلك، صرح ترامب مرة أخرى أن واشنطن لن تسمح بظهور أسلحة نووية في طهران.