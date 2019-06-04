كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات التحالف تعتقل خلية إرهابية من القاعدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت قوات التحالف والشرطة العسكرية اليمنية بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، عملية نوعية استهدفت منزلاً في مدينة الغيضة يستخدمه إرهابيون لتنفيذ هجمات إرهابية وتخريبية، انتهت بالقبض على أخطرهم دون استخدام القوة.

وأوضح مصدر محلي يمني، أن "العصابة تنتمي لتنظيم القاعدة، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة"، وفق ما ذكر موقع "عدن تايم" اليوم الثلاثاء.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الشرطة طوقت المكان وداهمت المنزل دون استخدام القوة، وسيطرت على الوضع بهدوء، معبرين عن شكرهم لقوات التحالف والشرطة العسكرية في تتبع الخلايا الإرهابية، والقبض على عناصرها.