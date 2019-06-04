كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين توقف تحويل أموال لشركة كهرباء إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الموقع، أن "السلطة الفلسطينية أصدرت تعليمات إلى السلطات البلدية في أراضيها بالتوقف عن دفع فواتير الكهرباء إلى إسرائيل والاحتفاظ بالمال، بعد أن ارتفعت ديون السلطة الفلسطينية لفائدة الشركة الإسرائيلية من 300 مليون شيكل جديد (83 مليون دولار)، إلى حوالي 2 مليار شيكل (نصف مليار دولار)".
وتواجه السلطة الفلسطينية، أزمة مالية خانقة بسبب اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال المقاصة والضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطنية، ما دفعها لرفض استلام هذه الأموال بالكامل.
وأكدت السلطة أنها لن تستلم أموال المقاصة التي تخصم منها إسرائيل مبالغ بذريعة دفع السلطة أموال لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.