كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين توقف تحويل أموال لشركة كهرباء إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية أوقفت تحويل أموال إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي توفر الكهرباء لعدد من المناطق في الضفة الغربية.

وحسب موقع "كان حدشوت" الإسرائيلية، فإن "السلطة الفلسطينية أوقفت تحويل المدفوعات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي توفر كهرباء للبلديات والمجالس المحلية في الضفة الغربية".

وأضاف الموقع، أن "السلطة الفلسطينية أصدرت تعليمات إلى السلطات البلدية في أراضيها بالتوقف عن دفع فواتير الكهرباء إلى إسرائيل والاحتفاظ بالمال، بعد أن ارتفعت ديون السلطة الفلسطينية لفائدة الشركة الإسرائيلية من 300 مليون شيكل جديد (83 مليون دولار)، إلى حوالي 2 مليار شيكل (نصف مليار دولار)".

وتواجه السلطة الفلسطينية، أزمة مالية خانقة بسبب اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال المقاصة والضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطنية، ما دفعها لرفض استلام هذه الأموال بالكامل.

وأكدت السلطة أنها لن تستلم أموال المقاصة التي تخصم منها إسرائيل مبالغ بذريعة دفع السلطة أموال لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.