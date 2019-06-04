وزارة الأوقاف تعلن عن موعد عيد الفطر في المغرب…”اليوم24″ يتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل، أن عيد الفطر بالمغرب هو يوم غد الأربعاء.

وأفادت وزارة الأوقاف، في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر شوال 1440 بعد مغرب اليوم الثلاثاء 28 رمضان المعظم 1440 موافق 04 يونيو 2019، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر رمضان لم يستكمل 30 يوما، وبذلك يكون يوم عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الأربعاء 05 يونيو الجاري.

وبهذه المناسبة يتمنى لكم موقع “اليوم 24” عيدا مباركا سعيدا.