نقود مزورة تستنفر الأمن .. محاولة ترويج 200 درهم في المحلات التجارية

علم “اليوم24” أن المصالح الأمنية في آسفي ألقت القبض على شابين في عقدهما الثالث، كانا يُروجان نقودا مزورة من فئة 200 درهم، وفتحت بحثا قضائيا، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي، فيما تشتبه عناصر الأمن في أن تكون خلفهما عصابة لنسج النقود، وطباعتها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى، الأسبوع الماضي، إذ حاول الشبان شراء علبة سجائر من أحد محلات بيع التبغ وسط مدينة آسفي، ففطن صاحب المحل إلى أن الورقة النقدية، التي سلمت له، من فئة 200 درهم، مزورة، فسارع الشاب المذكور في اللجوء إلى رفيقه، وطلب منه ورقة نقدية أخرى من فئة 100 درهم وسلمها لصاحب المحل.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن صاحب المحل سجل رقم لوحة السيارة، ومباشرة بعدها فرا الشابين إلى وجهة مجهولة، وتركا الورقتين النقديتين من فئة 200 درهم، و100 درهم، وعلبة السجائر.

وأكدت المصادر نفسها أن التحريات الأولية للشرطة القضائية، خلصت إلى أن الشابين ينحدران من منطقة “بئر الجديد”، ضواحي مدينة الجديدة، وحين اعتقالهما، بعد يوميين على الواقعة، ضبطت بحوزتهما مجموعة من الأوراق النقدية، كلها من فئة 200 درهم.

وقدم المتهمان، خلال الأسبوع الماضي، أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي، الذي أمر بإيداعهما السجن، في انتظار استكمال تحريات الشرطة القضائية.